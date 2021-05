Mešane patrulje bi bilo treba obnoviti

V letih 2019 in 2020 so na Tržaškem zabeležili več kot 5000 prihodov migrantov vsako leto, v prvih mesecih letošnjega leta pa jih je prišlo že okoli 1300. Pri tem narašča število družin tudi z majhnimi otroki, za 15 odstotkov pa se je povečalo število mladoletnih brez spremstva. Zaradi nezmožnosti nadzora vseh mejnih prehodov so se sile javnega reda s pomočjo vojske odločile za patruljiranje v neposrednem zaledju mejnih prehodov oz. državne meje, pri čemer je mogoče trditi, da se malokateri nezakoniti migrant izmuzne kontroli, saj prestrežejo skoraj vse, ki prečkajo slovensko-italijansko mejo. To je tržaški prefekt in vladni komisar za Furlanijo - Julijsko krajino Valerio Valenti med drugim dejal na današnjem popoldanskem zaslišanju pred člani italijanskega parlamentarnega odbora za izvajanje schengenskega sporazuma, nadzor dejavnosti Europola in nadzor na področju priseljevanja.

Prefekt Valenti je podal poročilo o dosedanjem nadzoru meje in preprečevanju nezakonitega priseljevanja po t.i. balkanski poti, pri čemer je med drugim izpostavil, kako je v letih 2019 in 2020 v FJK vsako leto prišlo skoraj 8000 migrantov. Skoraj vse so prestregli že v bližini meje, lani pa se je povečal pojav, ko so jih našli globoko v Furlaniji oz. videmski pokrajini, kamor so jih pripeljali s kombiji. Povečalo se je število tistih migrantov, ki so jih prestregli, zmanjšalo pa število tistih, ki so se spontano javili policijskim organom in zaprosili za mednarodno varstvo. Policiji, karabinjerjem in finančni policiji pomaga pri nadzoru meje še 425 vojakov, od katerih približno polovica v tržaški pokrajini.

Prefekt je spregovoril tudi o vračanju migrantov Sloveniji na podlagi meddržavnega dogovora iz leta 1996. Trenutno se ne izvaja, vsekakor vračanje predvideva evropski pravilnik iz Dublina, če se osebe vrača evropski državi z demokratičnimi svoboščinami, enakim tistim v Italiji. Vsekakor se ne vrača mladoletnih in krhkih oseb ter družin, je dejal Valenti, ki je opozoril, da narašča število takih, ki hlinijo mladoletnost, pozitivno pa se je izrazil o mešanih slovensko-italijanskih patruljah za nadzor meje: čeprav le-te niso ugotovile veliko nezakonitih migrantov, pa so vsekakor predstavljale koristno priložnost za izmenjavo in sodelovanje med policijama Italije in Slovenije in upati je, da se jih bo obnovilo, potem ko so jih zaradi pandemije covida-19 marca lani ukinili.