Mesta bodo kar kmalu zapolnjena

Vsa potovanja Primorskega dnevnika so potrjena. Že prve dni zbiranja prijav sta potovalna agencija Aurora in krožek Krut ugotovila, da bodo mesta kar kmalu zapolnjena. Destinacije so očitno zanimive, za vse okuse.

Največ je povpraševanja za New York, mesto, »ki nikoli ne spi«, od 8. do 14. aprila. Združene države Amerike so do včeraj prepričale dvajset ljudi, potnikov bo skupno največ 26. Morda jih je zamikalo, da se potovanje začne že na letališču v Ronkah, do katerega bo agencija zagotovila transfer iz Trsta in Gorice, ali pa program, ki v sedmih dneh ponuja v ogled Manhattan in East Village, Hudson Yard, The Edge, High Line, Chelsea in Grenweech Village, Ellis in Liberty Island, 9/11 Memorial, Harlem, Bronx, Queens in Brooklyn. Povratek predvideva postanek v Rimu in nazadnje še let do Trsta. »Takoj smo potrdili vsa potovanja, Veliko jabolko pa je prepričalo potnike vseh starosti. Nekateri so se pozanimali tudi za potovanje z otroki,« je povedala Vera Kermez, direktorica agencije Aurora, ki ob New Yorku ponuja tudi potovanji v Turin in Egipt ter križarjenje z ladjo MSC Divina od Sredozemlja do Atlantika.

Turin izletnike Primorskega dnevnika pričakuje od 18. do 22. aprila. Program petdnevnega doživetja je prepričal okrog 20 potnikov, ki si bodo ogledali lepote kraljevega mesta, prenovljen Egipčanski muzej in Kraljevo palačo, dvorec Venaria Reale v spomladanski preobleki in Supergo z baziliko, opatijo Sacra di San Michele in pravljično naselje Leumann. Pred odhodom bo čas še za sprehod med piemontskimi Langhami. Enoposteljnih sob ni več na razpolago, nekaj dvoposteljnih pa še ostaja.