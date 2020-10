Ob 18.30 bi se moral na Trgu Libertà pred glavno železniško postajo začeti protestni shod proti »biznisu nezakonitega priseljevanja«, ki ga prireja skupina Son Giusto. Že pred začetkom pa se je po poročanju našega fotografa udejanjila prava mestna gverila. Nasprotniki manifestacije so si prišli navzkriž s policisti, splošnemu prepiru so se pridružili pripadniki skupine Son Giusto in njihovi nasprotniki. Tudi naš fotograf je bil deležen napada.