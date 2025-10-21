Mestni svet po že začeti prenovi strehe prižgal zeleno luč

Območje nekdanje železniške postaje pri Sv. Andreju lahko tudi s prostorskega vidika začne novo pot. Na sinočnji seji mestnega sveta so odobrili spremembo prostorskega akta, s katero lahko investitor, Fundacija italijanskih železnic, nad nekdanjo železniško postajo postavi železno konstrukcijo in stekleno streho. Takšno, kot jo je postaja imela pred letom 1942, ko so strukturo razstavili zaradi vojnih potreb. Za spremembo akta so glasovali mestni svetniki desne sredine, vzdržali so se levosredinski svetniki (eden je bil proti). Pa ne zato, ker bi nasprotovali revitalizaciji območja nekdanje postaje, kjer bodo zaživele kulturne, muzejske, hotelske in gostinske vsebine, ampak zato, ker so morali glasovati za nekaj, kar je že v teku. Gradbinci so namreč s postavljanjem železne konstrukcije že končali.

Na neroden položaj, v katerem se je znašla občinska uprava, je opozoril mestni svetnik gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza. Ta je odločevalce vprašal, zakaj so na sestanku svetniškega odbora pretekli četrtek zamolčali podatek, da so gradbinci že postavili nekaj, o čemer bi moral mestni svet šele odločati.