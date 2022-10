Michele Cafagna novi direktor Wärtsile Italia

Tehnološki velikan Wärtsilä je imenoval novega direktorja za Wärtsilo Italia. Gre za Micheleja Cafagno, ki bo nasledil Andreo Bochicchia. Gre za gesto, ki naj bi pomenila odprtost vodstva za pogovore, saj naj bi Cafagna imel namen in mandat, da se pogovarja z vsem. Wärtsilä je pri tem razložila, da želijo na tak način okrepiti italijansko vodstveno ekipo za naslednji korak v prihodnost. Cafagna je zaposlen pri Wärtsili že več kot 20 let, ohranil bo tudi mesto podpredsednika za stalni razvoj.

Sindikati pa so danes v Boljuncu organizirali protest zaradi prihoda predstavnikov vodstva finske multinacionalke in izvedli 2-urno stavko med 8. in 10. uro. Protesta so se udeležili številni zaposleni.