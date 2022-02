Miela vabi v »gledališče miru«

V tržaškem gledališču Miela so začeli z iniciativo »Gledališča za mir«. V novinarskem sporočilu so iz gledališča zapisali, da prihaja iz obmejnega okolja, ki je blizu centru Evrope in ki je videl od blizu grozote več vojn, poziv za vsa italijanska gledališča, naj bodo promotorji miru.

Prav gledališča, ki so v času vojn med prvimi, ki ugasnejo luči, jih morajo zdaj prižgati in biti priče kulture, srečanj in razprav proti nasilju nad vsemi. Scenarijem smrti in gledališčem vojne odgovarjajo z gledališčem miru, kot krajem državljanske zavesti ter družbeni in kulturni rasti.

Pobuda nosi simboličen pomen, zdaj hočejo v celi Italiji napolniti z vsebinami in iniciativami za univerzalno vrednost miru in dialoga med narodi. Gledališče Miela obsoja agresijo nad Ukrajino in vabi tudi druga gledališča, da izpostavijo transparent »Gledališča miru«.