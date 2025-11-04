»Mielom« spremenil v sedem not, ki tvorijo čudovito melodijo

Dvakrat polna dvorana in dvakrat bučni aplavzi polni občudovanja. To je obračun gostovanja priznanega pianista in skladatelja Giovannija Allevija, ki se je pretekli konec tedna mudil v Trstu. V soboto je v kinodvorani Nazionale predstavil dokumentarec Allevi - Back to life, ki govori resnično in malce drugačno zgodbo o boju z rakom. Alleviju so namreč leta 2022 diagnosticirali multipli mielom, redko obliko krvnega raka, s katerim se glasbenik še vedno bori. V nedeljo zjutraj pa je v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 publika prisluhnila njegovemu koncertu Joie de vivre (Veselje do življenja), ki želi biti nekakšen manifest življenju.

Sobotno filmsko popoldne se je začelo najprej s projekcijo dokumentarca, ki je v kinodvorane prišel 17. novembra. Film povzema Allevijevo 30-letno umetniško kariero, ki jo je pred tremi leti nepričakovano moral postaviti na stranski tir. Diagnozo raka, ki je predstavljala najtežji trenutek v njegovem življenju, je glasbenik izkoristi za potovanje v notranjost svoje duše. Dokumentarec je postregel s ključnimi trenutki Allevijevega življenja, v njem je tudi posnetek njegovega nastopa na lanskem sanremskem festivalu, ki je ganil marsikoga.

Svoje potovanje iz temačnega tunela bolečin proti ponovnemu rojstvu skozi glasbo je opisal na tako silovit način, da so se marsikomu v dvorani orosile oči. »Ni lahko videti luč na koncu tunela. A jaz sem bolečino spremenil v melodijo. Že samo ime raka, mielom, sem spremenil v sedem not, ki tvorijo čudovito melodijo,« je dejal Allevi, ki je med svojim bivanjem v bolnišnici napisal skladbo za violončelo in orkester.