Migrantom bodo pregledali vid

Zmanjšanje neenakosti v zdravstvu in nudenje okulističnih pregledov ljudem v socialni stiski je cilj potujoče kampanje fundacije OneSight EssilorLuxottica, ki se je tokrat ustavila tudi v Trstu. V prostorih Karitasove zgradbe v Ul. Cavana 15 so postavili začasno očesno kliniko, v kateri nameravajo v desetih dneh opraviti okulistične preglede na približno 700 pacientih. Pregledi so namenjeni zlasti prosilcem za azil in migrantom, do njih pa so upravičeni tudi domačini, ki si teh ne morejo privoščiti.

Trst je tretja etapa letošnje kampanje. Pred tem so se njeni pobudniki ustavili v Catanzaru in Firencah, med 18. in 28. marcem pa je predviden obisk Trsta. Kot so povedali na današnjem srečanju z novinarji, so letos vzpostavili sodelovanje z Uradom Združenih narodov za begunce (UNHCR), ki je aktivno vlogo prevzel tudi pri organizaciji pregledov v Trstu. Pri tej sodeluje tudi tržaška Karitas, ki je na voljo dala svoje prostore in povabila različna humanitarna združenja, naj sestavijo seznam svojih članov, ki bi potrebovali okulistični pregled. Kampanjo je danes osebno pohvalil škof Henrik, ki je v svojem pozdravnem nagovoru dejal, da ga veseli, da bodo ljudje v socialni stiski deležni okulističnih pregledov, do katerih sicer nimajo dostopa.V isti sapi pa si je tudi zaželel, da bi ljudje, ki niso prikrajšani, odprli oči in se zamislili nad trenutno situacijo. Povabil jih je tudi, naj prevzamejo bolj aktivno vlogo.

Na dan 70 pregledov

Generalni sekretar fundacije OneSight EssilorLuxottica Italia Andrea Rendina je dejal, da se bodo v Trstu posvetili zlasti migrantom, ker jih je UNHCR opozoril, da se tukaj končuje balkanska migrantska pot in tudi na to, da v mestu živi veliki ukrajinskih beguncev, ki so po začetku ruske agresije zapustili domovino.