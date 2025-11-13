Miljska skupnost žaluje

Miljska skupnost je globoko pretresena. Občani, župljani in vsi znanci devetletnega fanta, učenca slovenske osnovne šole v Miljah, ki ga je včeraj zvečer na domu na miljskem Trgu Marconi umorila mati, so globoko pretreseni. Miljski župan Paolo Polidori je za današnji dan razglasil žalovanje, ob 12. uri so zastave na občini spustili na pol droga. Takrat so se oglasili tudi zvonovi miljske cerkve, kamor je pokojni deček redno zahajal z očetom. Pri verouku se je namreč pripravljal na prejem zakramenta prvega obhajila.

»Gre za tragedijo, ki je prizadela vso miljsko skupnost. V tem trenutku moramo stati ob strani dečkovemu očetu, njegovim sošolcem in prijateljem,« je povedal vidno pretreseni župan Polidori. Kot je dejal, se je občina aktivirala, da bi ponudila psihološko podporo sošolcem pokojnika. Za jutrišnji sejem svetega Martina v organizaciji Občine Milje in LAS Kras, ki bo na sporedu ravno na trgu, kjer je prišlo do tragedije, je župan dejal, da dogodka ne bodo odpovedali. Odpadle pa bodo vse zabavne spremljevalne aktivnosti, zdravica, glasba v živo in drugi dogodki – iz spoštovanja do žalujočega očeta in v spomin na dečka, ki je včeraj zvečer izgubil življenje.