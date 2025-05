Miljska tovarna ne bo proizvajala zamrznjenih pic

Skupina Roncadin, ki se je več mesecev pogajala za odkup miljske tekstilne tovarne Tirso, je danes sporočila, da enostransko prekinja pogajanja. Investicija se je v teku pogajanj podražila in ni več v njenem dometu, je pojasnil izvršni direktor Dario Roncadin.

Glavna dejavnost skupine Roncadin je proizvodnja zamrznjenih pic, v primeru prevzema bi v nekdanji tovarni Tirso zamenjali tekstil s picami. Tovarna, ki se nahaja pri Orehu v miljski občini, na območju v lasti konzorcija Coselag, je bila med tržaškimi kriznimi žarišči tista, za katero se je zdela rešitev najbližja. Poudariti je sicer treba, da so med sindikalnimi shodi v preteklih mesecih tako sindikalisti kot zaposleni v tovarni Tirso izrazili skepso nad morebitno novo usmeritvijo proizvodnje v tovarni.

Skrbi, povezane s picami, pa nadomeščajo sedaj spet tiste glede ohranitve delovnih mest. Skupina Roncadin je Deželi FJK pisno sporočila, da ne namerava več odkupiti tovarne. Kot je v sporočilu za medije pojasnil izvršni direktor Dario Roncadin, je družba za prevzem sprva ponudila pet milijonov evrov pod pogojem, da bo tovarna do maja letos izpraznjena. »Na institucionalnih omizjih in v pogajanjih pa so se pojavili dejavniki, zaradi katerih je predvidena naložba poskočila,« je pojasnil Roncadin. Stroški in tveganja so se občutno povečali, »pred tovrstno spremenjeno sliko pa se je naš upravni odbor odločil ukrepati v prvi vrsti s čutom odgovornosti do lastne družbe in lastnih ljudi«. Podražitev investicije je namreč postavila na kocko račune in zaposlene v sami družbi, je še navedel izvršni direktor. Upravni odbor je zatorej odgovorno sprejel težko odločitev, da odstopi od projekta.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.