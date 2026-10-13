Miljski turistični pristan kupila skupina D-Marin

Skupina D-Marin, ki ima v lasti več izbranih marin, je sporočila, da je odkupila miljski turistični kompleks Porto San Rocco Marina Resort. S tem je skupina dodatno razširila svojo prisotnost v Italiji in severnem Jadranu.

Skupina D-Marin ima sedež v Atenah, pred meseci pa jo je prevzel francoski sklad zasebnega kapitala Infravia capital partners. D-Marin je bil leta 2023 lastnik ene same italijanske marine, zdaj jih ima devet, toliko jih nima v nobeni drugi državi.

»Pristan sv. Roka se nahaja na strateškem položaju, ob vhodu v Jadransko morje, in lahko sprejema jahte do 60 metrov dolžine. Naravno se povezuje z našiomi marinami v Italiji in na Hrvaškem,« je izjavil izvršni direktor D-Marin Oliver Dörschuck. Ocenil je, da miljski pristan stoji na solidnih temeljih. V pristanu je 546 mest za plovila od 8 do 60 metrov dolžine.