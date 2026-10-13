Po shodu v StarTechu dva odstopa

Zaposlenim v tovarni StarTech in sindikatom (poleg drugih so vihrale tudi zastave sindikata USB) so se v današnjem sprevodu po tržaški industrijski coni pridružili predstavniki Združenja študentov in nekaterih strank. Med temi Stranka komunistične prenove, Mladi komunisti, Levica in Gibanje Zdaj Trst. Po industrijski coni so korakali tudi nekateri zaposleni v tovarnah Wärtsilä, Innoway, Argus, Arvedi in Pittway ter delavci podjetja Plastidite, katerim so ravnokar sporočili, da je podjetje šlo v stečaj. Skupaj je stopalo okrog 400 ljudi in opozarjalo na potrebo po rešitvi več kot 300 delovnih mest.

»Skoraj vsi zaposleni smo stopili na ulico, da širimo glas o tem, kar se dogaja z zgodovinsko pomembnim obratom,« je pojasnil eden izmed zaposlenih v podjetju StarTech. To izdeluje in sestavlja elektronske sklope ter telekomunikacijsko opremo. »Tu je nekoč delovala tovarna Telettra, od 70. let dalje so se tu usposabljali ljudje, ki so nam predali svoje znanje. Znanje in profesionalnost pa sta nekaj, česar ne moremo izgubiti, predvsem v tem trenutku, ko je tehnološki razvoj tako pomemben,« je še dejal moški. »Veliko je mladih in zelo dobro usposobljenih delavcev, za katere bi bilo res škoda, da bi odšli drugam. Sedanje razmere doživljamo zelo slabo, po drugi strani nam ostaja upanje, da se bo položaj kmalu izboljšal,« je dejala zaposlena, ki pri StarTechu in njegovih predhodnikih dela že 38 let.

Ob zaključku sprevoda so protestniki vstopili v podjetje, da bi vodstvo pozvali, naj neposredno odgovarja delavkam in delavcem. Tu so dosegli prvi rezultat: odstopili sta namreč dve vodilni figuri v podjetju StarTech: podpredsednik Nicola Graffi in višji finančni vodja Claudio Zecchini, je kasneje sporočila tržaška vodja sindikata FIOM CGIL Chiara Lucchetto.

Solidarnostna pogodba za zaposlene v podjetju StarTech bo konec meseca potekla, lastnik pa še ni zaključil postopka za uvedbo izredne uprave. Če ne bo premikov, bodo včerajšnjemu sledili še novi protesti, je zagotovil pokrajinski vodja sindikata CGIL Massimo Marega.