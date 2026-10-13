Sezono Contrade odprla gospa Debegnac

Oh, ta Debegnac! Ženski lik, ki se izraža v tržaškem italijanskem narečju, je ustvarila plodna pisateljska dvojica Carpinteri - Faraguna. Postal je eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih narečnih likov, ki je med drugim spominjal na blestečo tržaško zgodovino pod okriljem avstro ogrskega cesarstva. Kot večina protagonistov del uspešne dvojice, pripada tudi Debegnac, ki navadno nastopa samo s priimkom, množici »navadnih ljudi«, ki se prebijajo skozi vsakdan.

Poseben sloves je naša Debegnac pridobila z govorom oziroma v gledališki predelavi. Glas, obraz, gibe, obnašanje ji je vdahnila »starosta tržaških igralcev«, nadvse priljubljena Ariella Reggio. V njeni interpretaciji je odrezava, jezična, večkrat odljudna Debegnac ohranila velik empatičen naboj. S tem likom se je Ariella Reggio še globlje zasidrala v srca Tržačanov. Sicer pa je dodala veliko svojega: med pandemijo je razveseljevala s svojimi namišljenimi telefonskimi pogovori, ki jim je bilo mogoče prisluhniti na »pametnih telefonih«. Za to potezo smo ji res lahko bili hvaležni.

Pri svojih častitljivih 90 letih, praznovala jih je 6. septembra, je Ariella Reggio ponovno na odru tržaškega gledališka La Contrada (Bobbio). Tokrat v vlogi sodobnejše Debegnac, ki se sooča z raznimi težavami ostarelosti in osamelosti. Kot avtor teksta in režiser predstave Ocio alla Debegnac! (Pozor, Debegnac!) se predstavlja Davide Calabrese, Tržačan, ki se je uveljavil v širšem italijanskem gledališkem prostoru. Calabrese je član znane gledališko pevske skupine Oblivion, ki je že večkrat pozabavala tudi tržaško občinstvo. Skupina se je namreč odločila za zelo svojstveno gledališko izražanje, ki je nekakšna umetelna mešanica kabareta, glasbe, mimike, govora.Rezultat tega domišljenega odrskega (in tudi televizijskega) projekta je izredno zabaven, v osnovi pa so veliko poznavanje ustvarjalnosti na raznih področjih, ironičen pristop in odlična interpretacija. Ta izhodišča, premešana z večletnimi izkušnjami, je Calabrese prelil tudi v tokratni projekt teatra La Contrada. S predstavo Ocio alla Debegnac! gledališče nadaljuje z dolgoletno tradicijo, da začenja sezono z narečnim delom.