Minister Salvini obiskal luško kapitanijo

Investicije v pristaniško infrastrukturo, prostocarinska cona, balkanska migrantska pot, železniška povezava med Trstom in Mestrami ter italijanski dvoboj v ligi prvakov (Milan - Napoli) so bile teme, o katerih je ob robu današnjega obiska luške kapitanije v Trstu govoril minister za infrastrukturo in podpredsednik vlade Matteo Salvini (Liga). Pred srečanjem z novinarji je gost s plovilom obalne straže CP277 naredil krog na območju tržaškega pristanišča. Na krovu plovila je bil med drugimi tudi predsednik Dežele FJK v odhodu in aktualni kandidat Massimiliano Fedriga.

Ko je minister stopil na kopno, oblečen v jakno in čepico obalne straže, je v mikrofone predstavnikov medijev dejal, da je v akciji od prvega dne, ko je stopil na čelo ministrstva za infrastrukturo in da so v teh štirih mesecih odprli cel kup postopkov glede infrastrukturnih del, ki so bila leta blokirana. Kar se tiče Furlanije - Julijske krajine je dejal, da dela na tem, da bi železniško povezavo med Trstom in Mestrami naredili hitrejšo, seveda ob upoštevanju potreb lokalnih skupnosti. Investirali bodo tudi v širitev pristanišča, ki že sedaj sodi med najpomembnejše luke v Italiji, je napovedal Salvini.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.