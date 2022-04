Ministrica Helena Jaklitsch na obisku pri zamejskih športnih društvih

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se danes mudi na Tržaškem, kjer bo obiskala društva, včlanjena v ZSŠDI. Dopoldne se je v športnem centru Amaterskega športnega društva Polet na Pikelcu srečala s predstavniki Poleta, Brdine, Sloge, Sklada Mitje Čuka, Primorca, Zarje, Gaje, Brega, Cheerdance millenium, Dolge Krone in Burje sport.

Obiskala je občinsko telovadnico v Repnu, kjer je bilo na sporedu srečanje z županjo Občine Repentabor Tanjo Kosmina ter predstavniki Sloge Tabor in NK Kras Repen.

Pri Briščikih se je v športnem centru Rouna srečala s predstavniki Kontovela, Jadrana, Primorja, Shinkai karate kluba in amaterskega športnega krožka Kras. Na sporedu je bilo nato srečanje s senatorko Tatjano Rojc in predstavniki Vesne, Mladine, Sistiane/Sesljana, Sokola in smučarskega kluba Devin.

Ministrica Helena Jaklitsch si bo v popoldanskih urah ogledala gradbišče novega sedeža Jadralnega kluba Čupa v Sesljanskem zalivu. Napovedana sta še obiska športne dvorane Kolesarskega kluba Adria v Lonjerju in Stadiona 1. maja v Trstu. Tam se bo srečala z izvršnim odborom ZSŠDI in predstavniki amaterskega športnega združenja Bor, amaterskega košarkarskega kluba Bor, Študijskega centra Melanie Klein in Slovenskega planinskega društva Trst.