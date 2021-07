Ministrica v Bazovici napovedala 10-milijonsko naložbo

Italijanska ministrica za znanost in visoko šolstvo Maria Cristina Messa je prispela na dvodnevni obisk v Trst, v sklopu katerega bo obiskala tržaški znanstveni park Area in druga znanstvena središča. V Bazovici jo je sprejela predsednica Aree Caterina Petrillo. Direktor Stefano Cozzini jo je pospremil na ogled podjetja Data Center Orfeo, sledil je obisk laboratorija genomike in epigenomike v spremstvu odgovornega Danila Licastra.

Po podpisu sporazumov med ministrstvom za znanost in visoko šolstvo ter Deželo FJK, ki zadevajo Sistem Argo in skupne projekte za znanost in raziskovanje, je ministrica nagovorila novinarje ter prisluhnila predsedniku FJK Massimilianu Fedrigi. Sistemu Argo, ki je nastal z namenom, da bi tehnologiji in znanosti v FJK nudili boljšo digitalno podlago, bo ministrstvo namenilo 10 milijonov evrov do leta 2023.

Ministrica je pohvalila znanstveno in raziskovalno dejavnost na Tržaškem in v FJK in med drugim menila, da sta lahko za zgled celotni državi.

Predsednik FJK Fedriga je poudaril, da so Area in drugi znanstveni centri dodana vrednost za Deželo FJK, ker jo postavljajo v središče Evrope.

Ministrica si bo ogledala še druge laboratorije in sinhrotron Elettro.

Jutri se bo med drugim srečala z Alessio Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za univerzo in raziskovanje, nato bo prisluhnila predstavitvi dveh projektov ter obiskala mednarodni center ICGEB.