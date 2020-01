Svetovni mir je ogrožen bolj kot kdaj koli. Nasilje na vseh ravneh, med ljudmi, skupinami, narodi je del vsakdana. Prav zato je treba prirejati pohode za mir, v sklopu katerih se ozavešča širšo javnost, da mir ni nekaj samoumevnega. Zanj si je treba prizadevati.

To je bilo osrednje sporočilo 43. Pohoda za mir, ki ga je Odbor za mir Danilo Dolci priredil v sodelovanju s kampanjo Io Accolgo. Okoli sto pohodnikov je danes malo pred 16. uro krenilo izpred nekdanjega silosa v Ul. Flavio Gioa. Kraj so simbolično izbrali, ker se je tu med drugo svetovno vojno začela tragična pot deportirancev proti koncentracijskim taboriščem, danes pa je silos bivališče za prosilce za azil, ki so v Trst prišli preko tako imenovane balkanske poti.