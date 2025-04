Miramar zasijal v najlepši luči

V Miramarskem gradu in parku so ponosni. S prenovo starega razpela, ki je bil leta 1900 posvečen pokojnemu Maksimilijanu, in z odprtjem kapelice sv. Kancijana se je ta teden zaključil večletni proces prenove in revitalizacije celotnega območja. Osnutki ambiciozne prenove so se začeli kazati leta 2020, ko je v vsem blišču in sijaju spet zaživel parter parka. Nato je sledila še prenova labodjega jezera, gozda, nadvojvodovega kopališča, rastlinjaka in trga, kjer so nameščeni topovi.

V prenovljenem kontekstu parka, ki si je s prenovo nadel prvotno podobo, je mesto dobila tudi sodobna umetnost. V okviru razstave Naturae, ambienti di arte contemporanea, ki je na ogled v konjušnicah, so v bližini gradiča postavili gigantno gorilo. Skoraj tri metre visoka instalacija umetnika Davideja Rivalte želi obiskovalcem parka sporočiti, da je moč narave močnejša od človeka in da jo moramo spoštovati.

V letošnjem letu bodo nadaljevali z ustvarjanjem kakovostnih in raznolikih vsebin. Za te po novem ne bo skrbel samo Miramarski grad, ampak tudi upravitelji bara in rastlinjaka. Novi koncesionar bo izbran v prihodnjih tednih, o njem bo odločala komisija, ki ima na mizi malo manj kot deset kandidatur. Pred dnevi so namreč zaključili z zbiranjem prijav interesov, pet kandidatur ima popolno dokumentacijo, druge pa so povabili, naj jo dopolnijo. Z gradu so so sporočili, da bo novost letošnjega leta povezana prav z novimi vsebinami, za katere bo zadolžen izbrani koncesionar.