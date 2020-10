Miramarski in Predjamski grad med dvajsetimi najlepšimi v Evropi

Spletna platforma za iskanje poletov in prenočitev www.jetcost.it je na svoj seznam dvajsetih najlepših evropskih gradov vključila Miramarski in Predjamski grad.

Miramarski grad je eden izmed treh izbrancev na italijanskem ozemlju. Ohranjena notranja oprema iz druge polovice 19. stoletja, park okoli gradu in številne razgledne točke nad Tržaškim zalivom so za avtorje portala »enkratna zmes srednjeveškega, renesančnega in gotskega stila«.

Z nominacijo se v Italiji lahko ponašata še grad v kraju Sirmione, ki slovi po edinstveni lokaciji na Gardskem jezeru, dvižnih mostovih, trdnjavah in tipičnih elementih srednjeveške utrdbe, ter Angelski grad v Rimu, nekdanji mavzolej rimskega cesarja Hadrijana in družine, pozneje pa zapor in trdnjava.

Predjamski grad pri Postojni pa je avtorje prepričal zaradi skrivnostnega vzdušja, ki ga vzbuja s svojimi tuneli in podzemnimi povezavami. Kot največji jamski grad na svetu, vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, je tudi nekdanje skrivališče Erazma Predjamskega pristalo med najlepše evropske utrdbe skupaj z arabsko Alhambro v španski Granadi, trdnjavo Belèm na Portugalskem, gradom v Neuschwansteinu v Nemčiji, Malborkom na Poljskem in drugimi.