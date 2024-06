Mirko Doušak je bil v Križu zelo priljubljen

Da je Kriški teden SKD Vesna med domačini zelo priljubljen priča veliko ljudi na odprtju razstave pokojnega slikarja Miroslava Doušaka-Mirka (1928-2013). Svojo umetniško pot je začel v Ljubljani, nato jo nadaljeval v rojstni vasi, kjer je večkrat priskočil na pomoč domačim društvom, za katera je izdeloval plakate, grbe in scensko opremo raznih prireditev. Umetniško žilico je podedoval po starem očetu Josipu Doušaku, ki je izdelal kip berača ob cerkvici sv. Roka, veliko se je naučil tudi od strica Alberta Sirka.

Mirko Doušak je slikal predvsem Križ, morje, naravo ter ženske akte. O njegovem življenju in delu je spregovoril sin Andrej, medtem ko je bratranec Miroslav Košuta (Mirko mu je bil boter pri birmi) obudil spomin na njuna skupna ljubljanska leta. V Ljubljani je bil umetnik, ki se večkrat pojavlja v Košutovih knjigah, priljubljen učenec velikega slovenskega kiparja Franceta Goršeta. Mirko, ki je kot 15-letni fant odšel v partizane, je dejansko ustvarjal do konca. Sin se ga spominja, kako je že umirajoč na smrtni postelji v bolnišnici na Katinari v polsnu z desnico risal po zraku svoje poslednje delo.

Odprtje razstave je uvedla predsednica SKD Vesna Ivana Sullini, ki se je posebej zahvalila Eriki Bezin, kuratorki razstave in urednici kataloga z naslovom Miroslav Doušak, čopič in platno. Poleg uvodne besede Erike Bezin so v katalogu objavljeni prispevki Andreja Doušaka, Miroslava Košute in Sandorja Tenceja. Večer v Domu Albert Sirk je popestril glasbeni duo Tamara Tretjak-Janoš Jurinčič.

Pokušnja vin in kres

Kriški teden se je sinoči nadaljeval z glasbeno-gledališkim večerom z Denisom Novatom in njegovimi glasbeniki, Borisom Kobalom in moškim pevskim zborom Vesna. V petek ob 20.30 bo v Domu Sirk pokušnja domačih vin, ki jo bodo popestrili Daniel Malalan-Bojka in Neumni muzikanti.

V soboto (začetek ob 16.30) bo Jadranka Sedmak v Slomškovem domu vodila delavnico za izdelovanje svetoivanskih venčkov. Soprireditelj delavnice je kriška župnija. Kriški teden se bo, kot običajno, končal v nedeljo zvečer s svetoivanskim kresom pri Procesji. Kres bodo prižgali ob 21.30, nastopil bo glasbeni trio Fanti Fr’mnanti.