Mistični triler prepričal italijanske bralce

Kdo je prvi preplezal Everest? Ali sta to res bila Edmund Hillary i šerpa Tenzing Norgay leta 1953, ali sta ga George Leigh Mallory in Andrew Irvine junija 1924? Njihovo zgodbo je ob koncu devetdesetih let posredoval Dušan Jelinčič v trilerju Budovo oko, katerega italijanski prevod z naslovom Gli eroi invisibili dell’Everest je drugič izšel lani, Včeraj pa so ga predstavili v kavarni San Marco. Z avtorjem se je pogovorila prevajalka Daria Betocchi.

»S prevodom sem izredno zadovoljen. Knjiga je ob koncu devetdesetih let na Slovenskem imela velik uspeh in z njo sem posredoval zgodbo iz leta 1924, ki je takrat še nihče ni poznal,« je o romanu povedal avtor in dodal, da so po objavi začeli z iskanjem pogrešanih trupel. »Takrat sem pri pisanju skrbel predvsem za opis vzpona protagonistov na osemtisočak in pričaral vzdušje, ki sem ga občutil, ko sem bil v bazi pod Everestom,« je še povedal Jelinčič in se spomnil, kako je navdih za roman dobil prav takrat, pod bazo, kjer »je energija zelo močna. Podobni občutki so me spremljali le v Kalkuti, ko sem obiskal tempelj boginje Kali.«

