VREME
DANES
Petek, 17 oktober 2025
Iskanje
Šole

Mlade Švede spet navdušil Trst

Na tržaškem slovenskem liceju Franceta Prešerna se nadaljuje dolgoletna izmenjava, ki jo vodijo z gimnazijo Vasaskolan iz mesteca Gävle

Valentina Sancin |
Trst |
17. okt. 2025 | 11:30
    Mlade Švede spet navdušil Trst
    Švedski dijaki in dijaki liceja Prešeren na Velikem trgu v Trstu ( TEDESCHI/ FOTODAMJ@N )
Dark Theme

Kako gledajo mladi Švedi na Trst, obmejni prostor in Slovenijo? Z velikim navdušenjem, čeprav je okolje v južni Evropi zanje prehrupno, pravijo, vzdušje pa prijateljsko in prijetno. Z veseljem so včeraj na Velikem trgu pripovedovali Primorskemu dnevniku svoje izkušnje švedski dijakinje in dijaki iz gimnazije Vasaskolan v mestecu Gävle, 150 kilometrov severneje od Stockholma. Gostijo jih višji razredi liceja Franceta Prešerna s koordinatorkama, profesoricama Irene Pecchiar in Sandro Foraus. Gre sicer za dolgoletno uspešno izmenjavo.

Napačna ideja o vzhodni Evropi

Priložnosti medsebojnega spoznavanja v teh dneh sploh niso pogrešali. Dijaki iz Gävleja so prespali pri družinah prešernovcev in se tako v celoti vključili v zamejski vsakdan, odšli so med drugim na izlet v Ljubljano in na Bled. »Slovenija nas je navdušila. Pričakovali smo nekaj popolnoma različnega, povezanega z neko napačno idejo, ki jo imamo o vzhodni Evropi,« je priznala švedska dijakinja Nora Hedqvist. Gostje bodo danes odleteli prodi Švedski, tržaški dijaki pa jih bodo obiskali aprila.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: