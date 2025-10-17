Mlade Švede spet navdušil Trst

Kako gledajo mladi Švedi na Trst, obmejni prostor in Slovenijo? Z velikim navdušenjem, čeprav je okolje v južni Evropi zanje prehrupno, pravijo, vzdušje pa prijateljsko in prijetno. Z veseljem so včeraj na Velikem trgu pripovedovali Primorskemu dnevniku svoje izkušnje švedski dijakinje in dijaki iz gimnazije Vasaskolan v mestecu Gävle, 150 kilometrov severneje od Stockholma. Gostijo jih višji razredi liceja Franceta Prešerna s koordinatorkama, profesoricama Irene Pecchiar in Sandro Foraus. Gre sicer za dolgoletno uspešno izmenjavo.

Napačna ideja o vzhodni Evropi

Priložnosti medsebojnega spoznavanja v teh dneh sploh niso pogrešali. Dijaki iz Gävleja so prespali pri družinah prešernovcev in se tako v celoti vključili v zamejski vsakdan, odšli so med drugim na izlet v Ljubljano in na Bled. »Slovenija nas je navdušila. Pričakovali smo nekaj popolnoma različnega, povezanega z neko napačno idejo, ki jo imamo o vzhodni Evropi,« je priznala švedska dijakinja Nora Hedqvist. Gostje bodo danes odleteli prodi Švedski, tržaški dijaki pa jih bodo obiskali aprila.