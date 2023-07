Mladenič doživel električni udar pri openski železnici

Danes ponoči, okrog 3. ure, je prišlo do hude nesreče pri železniški postaji na Opčinah, pri čemer je 15-letni italijanski državljan doživel električni udar. V okolici železniške postaje se je nahajal še tremi prijatelji. Ko so slišali nekaj zvokov, mogoče zaradi merjascev, so se zatekli k postaji. Eden od njih naj bi stopil na tovorni vlak, kjer je utrpel eletrični udar. Prijatelji so poročali, da niso videli iskre, a so le opazili 15-letnika, ki je padel na tla. Železničar pa je videl tudi električno iskro.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci z Opčin, ki so skupaj z osebjem službe 118 in osebjem železnic pomagali, da so mladeniča imobilizirali in ga z rešilcem v resnem zdravstvenem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer se zdravi na intenzivni negi.

Zakaj je do nesreče prišlo, preiskuje policija. Pri reševanju je poleg naštetih sodelovala tudi centrala iz Mester, ki je ustavila električni tok, osebje italijanskih železnic pa je za nekaj časa prekinilo železniški promet.