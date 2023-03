Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči ob 22. uri posredovali v Trstu, kjer se je na domu hudo opekel mladenič, star okrog 20 let. Iz še nepojasnjenih vzrokov ga je oplazil ogenj. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je dobil hujše opekline zlasti na obrazu. Njegovo zdravstveno stanje je resno. Na kraju so bili tudi gasilci.