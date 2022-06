Mladi kriški glasbeni talenti

Sredin nastop mladih vaških glasbenih talentov je v Križu uvedel Kriški teden, ki je zaradi pandemije miroval dve leti. Revija z naslovom Mladi kriški upi, ki si jo je zamislila Tamara Tretjak, je doživela sedmo izvedbo in je v Slomškov dom privabila veliko mladih in najmlajših ter njihove starše in sorodnike. Občinstvu se je predstavilo dvanajst gojencev glasbe in sicer Mila Drassich, Franc in Goran Košuta, Karim in Matija Čok, Tina Jarc, Tadej in Lara Bandelj, Julija Cante, Petra Sosič, Asja Rapotec in Valentina Cibic. Njihove glasbene točke so pripravili profesorji Claudia Sedmach, Beatrice Zonta, Jana Drassich, Irina Perosa, Igor Zobin ter Fulvijo in Janoš Jurinčič, ki poučujejo na Glasbeni matici, proseški godbeni šoli ter v sežanski glasbeni šoli.

V uvodnih besedah se je Tamara Tretjak zahvalila nastopajočim in njihovim mentorjem, medtem ko je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni izpostavil pomen kulture tudi v smislu družabnosti in druženja. »Kriška društva so tudi v času pandemije skušala ohraniti stik z vaško skupnostjo, kar ni bilo lahko, a smo vendarle uspeli«, je poudarila predsednica SKD Vesna Ivana Sullini. Kulturno društvo je pobudnik in glavni prireditelj Kriškega tedna, nekatere prireditve so sad sodelovanja s Slomškovim društvom, pri pobudah sta soudeležena tudi rajonski svet in srenja.