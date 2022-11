Mladi Nikola v stripu ali o vizijah bodočega izumitelja

Tesla preden je postal ... Tesla. Živorad »Zico« Mišić je s stripom Tesla, il signore dei fulmini. Le origini (Tesla, gospodar strel. Začetki, založba Hammerle, 2022) želel predstaviti otroka, mladeniča in nato odraslega moškega, ki je kasneje postal eden najpomembnejših izumiteljev vseh časov. Kot je povedal na predstavitvi stripa v tržaški kavarni Degli specchi, se je želel poglobiti v človeško in družinsko plat ter razvojno pot Nikole, ki je v ZDA, vsem težavam navkljub, razvil svoj znanstveni in izumiteljski potencial. Pravzaprav ni šlo samo za osebno odločitev, k tovrstni zasnovi stripa je avtorja in njegove sodelavce prisilila tudi omejitev publikacije na 100 strani. In v takšnem skromnem obsegu, tako Zico, ni bilo mogoče narisati vsega, kar je Nikola Tesla doživel in naredil.

Sicer pa je že ta »začetna« publikacija velik dosežek, je bilo večkrat poudarjeno na predstavitvi. Vse se je začelo pred dobrim letom, ko je manjkalo nekaj dni do odprtja razstave o Nikoli Tesli v Starem pristanišču.