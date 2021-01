Mladi o zeleni ekonomiji in trajnostnem razvoju

Ekologija, družba in trajnostna ekonomija. To so tri makro tematike, s katerimi se bodo ukvarjali dijaki nižjih in višjih srednjih šol, ki bodo sodelovali na razpisu Srednjeevropske pobude za najboljši projekt vezan na zeleno ekonomijo in trajnostni razvoj z naslovom Active young citizens for sustainable development in Central European initiative and Adriatic Ionian Initiative.

Organizacija je v preteklosti že sodelovala z Organizacijo združenih narodov ter se udeležilo nekaterih zasedanj. Ravno OZN pa je zastavil agendo s sedemnajstimi cilji v smeri trajnostnega razvoja, ki jih želi doseči v naslednjih desetih letih do leta 2030. Mednje sodijo na primer odprava revščine in lakote v svetu, boj proti neenakostim, čista in dostopna energija in drugi. »Vsi vemo, da je prihodnost v rokah mladih ljudi. Zaradi tega se nam je zdelo izredno pomembno, da razpišemo natečaj, na katerem bodo mladi predlagali ideje in iskali rešitve za učinkovito načrtovanje lastne prihodnosti s poudarkom na trajnostnem razvoju,« je bil na današnji tiskovni konferenci uvodoma jasen Roberto Antonione, generalni sekretar Srednjeevropske pobude.

Učenci in dijaki iz vseh držav, ki so včlanjene v Srednjeevropsko pobudo ter v Jadransko-jonsko pobudo (AII) bodo imeli v sklopu pobude, ki se bo uradno pričela prvega februarja, dva meseca časa, da si zamislijo ter predstavijo projekt trajnostnega razvoja, najboljši trije projekti bodo deležni denarne nagrade v višini 20.000 evrov.