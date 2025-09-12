Mladi s kočljivo temo odvisnosti uvedli 60. študijske dneve Draga

Uvodnega dogodka letošnjih 60. študijskih dnevov Draga, ki je potekal danes zjutraj na Opčinah, se je udeležilo tudi okrog 200 dijakov, ki obiskujejo tržaške drugostopenjske srednje šole. V okviru Drage mladih, ki poteka v režiji Mladih v odkrivanju skupnih poti (MOSP), so pod šotorom v openskem Finžgarjevem domu dopoldan sledili dogodku, namenjenemu kočljivi temi odvisnosti. Ogledu filma je sledila okrogla miza s socialno pedagoginjo Jadranko Ivanković in teologom s podiplomskim izobraževanjem iz psihoterapije Miho Kramlijem, ki jo je vodil Matevž Čotar. Vse se je odvijalo pod zgovornim naslovom Dra/oga mladih.

Dijake je med drugim zanimalo, kako pravzaprav pride do zasvojenosti. »Pri svojem delu opažam, da je eden glavnih vzrokov za zasvojenost prazni čas,« pravi Kramli. »Med prostim časom, ki ga izkoristimo, da nekaj naredimo, in praznim časom, ko čas izgubljamo, je velika razlika. Prosti čas gradi, prazni čas uničuje. Le kdor se z ničemer ne ukvarja in se mu nič ne dogaja, je pripravljen hoditi na robu med življenjem in smrtjo,« je povedal.