Mladi slovenski vinarji so se predstavili

Ob velikih imenih v svetu vina in vinogradništva se vse bolj pojavljajo tudi mnogi mladi obetavni vinarji. Med temi so tudi Gregor Budin, Dimitri Cacovich, Martin Merlak in Damijan Milič, ki so svoje delovanje na tem področju predstavili na četrtkovem večeru v prostorih Hotela Sonia pri Domju.

Organizator dogodka je Klub pokuševalcev vina ONAV, ki si vse od leta 1951 prizadeva razširiti kulturo vina in pitja, ovrednotiti dediščino italijanske enologije, ter usposobiti sposobne ljubitelje in poznavalce tega področja tako na lokalni kot tudi na državni ravni. Klub prireja več dogodkov, ki nudijo možnost izobrazbe, metodološkega razvoja in izkušnje na področju pokušnje vin. Članstvo v klubu nudi tudi tečaje prve stopnje za uvajanje v svet degustacije vin ter nadaljnje tečaje pokušnje vin na višji ravni.

Četrtkov dogodek Saranno famosi so oblikovali štirje mladi obetavni slovenski vinarji, in sicer Gregor Budin s svojo Malvazijo 2019, Vitovsko 2018 in Teranom 2017, Dimitri Cacovich z Malvazijo 2019, Vitovsko 2018 in Narjoušno 2018, Martin Merlak, ki se je predstavil z Malvazijo 2019, Malvazijo 2018 in Vitovsko 2018 ter Damijan Milič z Malvazijo 2019, Vitovsko 2019 in Teranom 2016. Vinarji so na dogodku orisali svoje začetke in sedanje delovanje na področju vinogradništva ter občinstvu predstavili izbrana vina.