Mladi umetniki klesali nabrežinski kamen

Uspešno se je v petek zaključila kiparska delavnica čezmejnega projekta, v okviru katerega je četverica mladih dvanajst dni bivala v Nabrežini in klesala znani krajevni kamen. Pri uresničitvi Čudovitega potovanja v nabrežinski kamen so sodelovali italijanski in slovenski študentje kiparstva Sibila Leskovec, Marco Maculan, Tom Winkler in Jasmine Stefanutto. Projekt je nastal v sodelovanju z beneško Akademijo za likovno umetnost in Šolskim centrom Srečka Kosovela iz Sežane, ki ju mladi obiskujejo.

Ustvarjalci, ki sta jih vodila priznana kiparja Edi Carrer in Alberto Fiorin, so izdelali kamnita dela, ki se tako ali drugače idejno navezujejo na srednjeveški živalski in rastlinski svet, kot ju v Božanski komediji predstavlja Dante Alighieri. Kot znano je Dežela FJK ob njegovi 700. obletnici rojstva razpisala natečaje. Mladi kiparji so v prostorih delavnic bratov Cortese in Andree Mervic v zaselku Nabrežini Kamnolomi z veseljem obdelovali kose kamna (80cmx80cmx15cm), ki jih je v ta namen organizatorjem podarilo nabrežinsko podjetje Pizzul.

Zamisel za pobudo, ki jo je priredilo društvo Casa C.a.v.e. v sklopu sedmega Festivala vetra in kamna - Energija prostorov, sta dali kulturni delavki Maddalena Giuffrida in Fabiola Faidiga. Za dejanski potek kiparske delavnice je skrbela umetnostna kritičarka Eva Comuzzi.Mladi kiparji so v pogovoru dejali, da so se pred prihodom v Nabrežino v glavnem posvečali obdelovanju drugih materialov. Tokrat so se prvič »dalj časa, neprekinjeno in z zadovoljstvom« preizkusili v obdelovanju kraškega apnenca. Izdelana kiparska dela, ki prek prikaza živalskih in rastlinskih vrst na posreden način pripovedujejo o skušnjavah in grehih slehernega človeka, se bodo prilegala naravni okolici, v katero bodo ob koncu postavljena. Voditelja delavnice sta podčrtala lepo priložnost, ki je mladim omogočila na prostem obdelovati večje kose apnenca, »kar je v Benetkah zaradi težav s prevozom vselej težavno«. Posledično je bila tudi motivacija mladih za klesanje kamna na Krasu precejšnja, sta dejala. Ob zaključku delavnice je naravoslovno izletniško društvo Estplore priredilo voden obisk kamnoseških delavnic, izdelanih kiparskih del, nabrežinskih kamnolomov in območja previsnih sten nad morjem. Na delavnici izdelana kiparska dela bodo od 30. oktobra razstavljena v bližini društvenih prostorov SKD Igo Gruden.