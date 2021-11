Mladi ustvarjalci stopajo v prihodnost

Nova generacija nadarjenih ustvarjalcev si žanje pot v bleščečem svetu modnega oblikovanja. Znana so namreč imena zmagovalcev 19. mednarodnega tekmovanja ITS Contest, ki ga prireja organizacija ITS - International Talent Support in portal Arcademy, ki si že skoraj dvajset let prizadeva za povezovanje med mladimi oblikovalci in znanimi modnimi hišami.

Na tržaško tekmovanje se je letos vpisalo več kot 530 mladih iz 60 držav in 80 šol iz 30 držav. Prava četa novih talentov, ki so svoje stvaritve predstavili na izviren in inovativen način. »Z novim pogledom na svet so dokazali, da lahko s sodobnimi elementi stopijo v prihodnost,« so sporočili organizatorji.

Nagrado ITS Responsible Creativity, ki jo podeljuje družba Allianz, sta prejela Aitor Goicoechea Abruza in Adam Elysasse, ki bosta v svoje delo vložila kar 10 tisoč evrov. Huo Huia so nagradili z ITS Digital Fashion Aword in 3000 evri, Taeja Choia pa z nagrado OTB in 20 tisočimi evri. Priznanje Swatch Art Peace Hotel so podelili Mohammedu El Marnissiju, ki je tako odnesel 10 tisoč evrov, Lotto Sport Award za projekte, ki ponujajo nov pogled na športne čevlje sneakers, pa so odnesli Qingzi Gao (3000 evrov), Tomer Stolbov (2000 evrov) in Hadar Slassi (1000 evrov). Slednja je za oblikovanje čevljev prejela tudi nagrado ITS Fondazione Ferragamo in 5000 evrov ter sodelovanje s podjetjem Ferragamo. Posebno priznanje za nakit in modne dodatke Vogue Talents pa so izročili Kitajki Tianan Ding, ki bo odslej s svojo zbirko prisotna na spletni strani Vogue Talents.Nagrajevanje tekmovanja, ki ga podpirajo Dežela Furlanija - Julijska krajina in številni partnerji portala ITS, je tudi letos potekalo na daljavo. Imena zmagovalcev so sporočili včeraj popoldne na YouTube, Facebook in Instagram kanalih portala ITS Arcademy.