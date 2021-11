Mladi ustvarjali za zaščitno masko

Življenje za masko je bila tema, ki jo je kulturno društvo Bubnič-Magajna v sodelovanju s Primorskim dnevnikom izbralo za 10. natečaj za nagrado Albina Bubniča. »Udeležence smo povabili k razmišljanju o pandemiji, ki ji v tem trenutku še ni videti konca,« je včeraj v prostorih Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu uvedel nagrajevanje Sandor Tence, predsednik društva, ki je prisotne spomnil na življenje in delo Albina Bubniča. »Novinar Primorskega dnevnika, ki se je v mladih letih preselil v Trst, je s posebno skrbjo za slovenski jezik ustvarjal in raziskoval dogajanja ob drugi svetovni vojni. Tudi po njegovi zaslugi so prišle na dan grozote Rižarne.« Tence je mladim ustvarjalcem, ki so naslov natečaja tolmačili izvirno in ustvarjalno, čestital: »Na prvi pogled banalna tema se je izkazala za zelo originalno. Otroci in mladi so namreč dokazali, da korona čas doživljajo drugače kot odrasli.«

Natečaj je namenjen osnovnošolcem, dijakinjam in dijakom nižjih ter višjih srednjih šol v Italiji, zamejskim univerzitetni študentom in vsem, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zgodovinskim raziskovanjem. Do predvidenega roka je prispelo sedem prispevkov, ki jih je ocenila strokovna komisija. Slednja se je naposled odločila, da s knjižnimi boni nagradi vse udeležence.

S skupinskim delom so prvo nagrado v kategoriji osnovnošolcev prejeli učenci šol Lojzeta Kokoravca-Gorazda iz Saleža in 1. maj 1945 iz Zgonika. Z raziskavo o življenju med pandemijo in fotografijami so z novinarsko-kronistično žilico in ironičnim pristopom poročali o pandemičnem času.

Drugo nagrado so prejeli učenci drugega razreda osnovne šole Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu (v šolskem letu 2019-2020), ki so se pisno predstavili vsak s svojo masko, in učenci lanskega petega razreda osnovne šole Pinka Tomažiča iz Trebč. »Otroci ne skrivajo stvarnosti in iz svojega zornega kota zelo realno opisujejo dogajanje,« je pojasnil Tence in nato pohvalil prejemnika prve nagrade v kategoriji nižjih srednjih šol Erika Bozzata, ki obiskuje šolo Simona Gregorčiča v Dolini. Komisijo je prepričal z iznajdljivo prispodobo maske in dinozavra.

Med višješolci so se izkazali dijak in dijakinji zavoda Žige Zoisa. Jakob Gruden je osvojil prvo mesto z znanstveno fantastično metaforo o pandemiji, z morečimi sanjami, ki se sicer dobro končajo. Josette Rebula, na drugem mestu, je z ganljivim pismom nagovorila babico, ki je zaradi koronavirusa bila primorana preživeti daljši čas v domu za starejše občane, kjer ni imela stikov z družino. Ivana Grilanc, prav tako drugouvrščena, je opisala stisko mladega človeka med pandemijo.

»Stiska mladih je sicer poanta vseh izdelkov, ki smo jih prejeli,« je dodal Tence, ki je najavil, da bo društvo pred koncem leta razpisalo fotografsko nagrado Maria Magajne, podelitev nagrad Dušana Udoviča, prerano preminulega nekdanjega odgovornega urednika Primorskega dnevnika, pa bo potekala v začetku prihodnjega leta. Vsem mladim ustvarjalcem je zaželel »čim več lepih zgodb.«