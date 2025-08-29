Mladoporočencem v finančnim težavah podeljujejo podpore

Filantropska fundacija Ananian je objavila razpis za dodelitev poročne finančne pomoči mladim parom v začasni finančni stiski. Pomoč je namenjena tistim, ki so sklenili zakonsko zvezo (civilno ali cerkveno) po 27. septembru 2024 in do 30. septembra 2025. Vsaj eden izmed zakoncev mora biti italijanski državljan, ki vsaj pet let živi v občini na območju tržaške pokrajine, ali ki je tu rojen in še vedno stanujoč. Mladoporočenca morata biti ob koncu roka za prijavo stara največ 35 let.

Oddaja vlog poteka izključno preko spletnega portala na spletnem mestu fundacije od 1. septembra do 30. septembra 2025. Vlogi je treba priložiti: osebni dokument in davčno številko, potrdilo iz registra prebivalstva, iz katerega naj bo razvidno, da so kandidati stanujoči v eni izmed občin tržaške pokrajine, pa tudi njuno državljanstvo, poročni list (če je ta že izdan), veljavno potrdilo o kazalniku ekvivalentnega premoženjskega stanja (ISEE), dokazila o poročnih stroških in morebitna druga koristna dokazila. Prav tako je treba pod vlogo navesti, če paru pomoč nudijo tretje osebe, npr. z denarjem ali nastanitvijo — v tem primeru je treba navesti njihove podatke, vrednost in vrsto pomoči. Natančnejše informacije o razpisu so objavljene na spletni strani fundacije. Nepopolnih ali pozno oddanih vlog ne bodo upoštevali.