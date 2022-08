Mlaka kliče na pomoč

Po strahoviti izsušitvi z upadom vode, vse večjem močvirju in odkritju velikih kitajskih školjk v blatu so se v prejšnjih dneh začele priprave za reševanje kontovelske Mlake. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je pozval občinske oblasti, naj ukrenejo vse potrebno za kolikor toliko dostojno ohranitev kontovelskega naravnega bisera. Pristojni občinski urad je seznanil z vse bolj zaskrbljujočim stanjem Mlake in o tem obvestil tudi občinsko odbornico za ozemlje Sandro Savino. V prihodnjih dneh naj bi se odbornica odzvala na poziv.

Med predlogi, ki jih je iznesel Vidoni, je čistilni poseg, s katerim naj bi Mlaki vrnili nekdanji videz. Številni domačini so že izrazili pripravljenost priskočiti na pomoč, kot so to storili julija 2018. Pri takratni skupni akciji so sodelovali Jus Kontovel, zahodnokraški rajonski svet, Občina Trst, podjetje AcegasApsAmga, združenje varuhov kalov in mlak iz Trsta in lovska družina Kontovel. Predsednik Vidoni je že zaprosil Občino Trst za dovoljenje, saj je – po znani transakciji z Jusom Kontovel – slednja lastnica Mlake in mora zato z uradnim aktom »požegnati« tovrstni poseg.