Glasno nasprotovanje covidnemu potrdilu je ponovno odmevalo po tržaških ulicah. Nepričakovano množična demonstracija, ki je bila napovedana pri Stari mitnici, se je v popoldanskih urah spremenila v shod, ki naj bi bil sicer v deželah na oranžnem seznamu prepovedan.

Hitri shod je z Ulice Carducci zavil v Ul. Ghega, nato v Ul. Roma in Ul. Mazzini ter nadaljeval do nabrežja.

Pri sedežu dnevnika Il Piccolo so protestniki spet žalili novinarje in jih zmerjali za prodane, teroriste in sužnje vlade.