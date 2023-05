Množica proti zidovom in za sprejem

Po poteh migrantov. Ali skoraj. Včeraj je približno tisoč ljudi stopalo po trasi tako imenovane balkanske poti. Niso hodili kot migranti, saj jim v nasprotju z njimi ni bilo treba po strmem pobočju v gozdu, da jih ne bi kdo opazil, ampak so lahko mirno manifestirali po glavni cesti, ki pelje od Socerba proti Prebenegu.

S prvim shodom proti zidovom in za sprejem se je včeraj zaključil festival Sabir, ki ga že devet let v različnih mestih organizira državno združenje Arci z različnimi partnerji. Tokrat so za festival izbrali Trst, kjer »se razblinijo upi sto tisočih ljudi, ki prehodijo balkansko pot«.

Vse do začetka shoda je močno deževalo, naposled pa je posijalo sonce, tako da so si organizatorji lahko oddahnili, prav tako veliko število ljudi, ki so se udeležili popoldanskega shoda in so prišli iz cele Italije, pa tudi od drugod. Med njimi je bilo tudi nekaj migrantov. Videti je bilo zastave različnih organizacij, med temi sindikata CGIL, Nexus, Emergency in Amnesty International. V sprevodu je stopal tudi dolinski župan Sandy Klun.

Zgodbe migrantov

Shod je spremljalo potujoče gledališče Cantieri meticci. Gledališka skupina, ki deluje kot krožek Arci v Bologni, je pripovedovala zgodbe mladih migrantov, ki jih je srečala v taboriščih po balkanski poti, in brala njihove poezije. Po poti so vozili scenografijo, ki je bila sestavljena iz osmih koles, na njej pa so bila pritrjena platna s slikami umetnice Sare Pura.

»Gledališče ponavadi miruje, mi pa smo ga postavili na kolesa, saj smo želeli tudi s scenografijo prikazati premikanje, prav tako kot potujejo migranti,« je pojasnil njihov vodja Pietro Floridia. Na trgu v Boljuncu, kjer je bil tudi cilj včerajšnjega shoda, je gledališka skupina pripovedovala zgodbo mladega Mohameda, ki ga je spoznala v centru za mladoletne brez spremstva v Doboju v Bosni in Hercegovini.

Eden od viškov pohoda je bilo prečkanje meje, ki ga je množica udeležencev pospremila s pesmijo Bella ciao. Ta je namreč še danes simbol upora. »Pred seboj vidimo mejo med Slovenijo in Italijo, ki jo bomo lahko prečkali brez težav, nihče nas ne bo ustavil,« je nekaj metrov pred mejo dejal Filippo Miraglia, ki je pri Arciju odgovoren za priseljevanje, azil in boj proti rasizmu. Prepričan je, da so vlade odločile, da iz nje naredijo neprehoden zid, kar pa je v nasprotju z evropskimi zakoni, ki dovoljujejo prosto premikanje.