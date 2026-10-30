Množičen, miren shod preplavil tržaške ulice (VIDEO)

S predstavniki pristaniških delavcev, študentov in sindikalne organizacije USB na čelu je izpred četrtega vhoda v tržaško pristanišče krenil protestni shod proti vojnam in draginji, s katerim se tržaški protestniki pridružujejo današnji vsedržavni splošni stavki in mobilizaciji pristaniških delavcev. Po prvih ocenah se je shoda sprva udeležilo dobrih tisoč ljudi, število pa je kmalu naraslo na več kot pet tisoč.

Dolga kolona protestnikov se je povzpela po Drevoredu Campi Elisi proti Svetemu Vidu ob skandiranju gesel proti oboroževanju, nizkim plačam in vladi Giorgie Meloni, od katere zahtevajo odstop.

Kljub bojaznim, da bi tudi v Trstu podobno kot v Milanu in drugih italijanskih mestih prišlo do hujših nasilnih izgredov, protest za zdaj poteka sicer v znamenju jeze, ampak obenem mirno.

Za protest so se odločili številni, ki med drugim zahtevajo tudi rešitev italijanske industrijske krize, dostopen študij, vlaganje v šolstvo, univerze in zdravstvo. Shoda so se udeležili tudi nekateri slovenski dijaki. »Slišal sem, da je protest tudi proti vojnam in to me je prepričalo, da moram danes biti tu,« je za Primorski dnevnik povedal predstavnik dijakov na liceju Franceta Prešerna Aleš Ricciato.

Zaradi stavke so nekatere storitve okrnjene, mestni avtobusi načeloma vozijo, v marsikateri šoli pa je pouk odpadel.