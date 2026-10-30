Nov razpis za zagon in razvoj nekmetijskih dejavnosti na Krasu

Lokalna akcijska skupina Kras (LAS Kras) je objavila nov razpis za zagon in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki predvideva 25.000 evrov nepovratne podpore za upravičen podjetniški projekt. Razpis je del Strategije lokalnega razvoja LAS Kras za obdobje 2023–2027 in je namenjen spodbujanju podjetništva, ustvarjanju novih delovnih mest ter krepitvi gospodarske in družbene živahnosti kraškega prostora. Rok za prijavo zapade 16. decembra.

Razpis je namenjen posameznikom, ki se želijo prvič podati na samostojno podjetniško pot, pa tudi mikro in malim podjetjem, ustanovljenim največ šest mesecev pred objavo razpisa v Deželnem uradnem listu. Podpora bo šla vzpostavitvi novih dejavnosti na področju trgovine, obrti in storitev, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja, razvoju lokalnega gospodarstva in privlačnosti podeželja. Spodbuja se tudi ponovno odpiranje dalj časa zaprtih poslovnih prostorov ter sodelovanje med lokalnimi ponudniki, obrtniki in drugimi gospodarskimi subjekti.

Pri ocenjevanju projektov bodo dodatno ovrednotili podjetniške pobude mladih do vključno 40. leta starosti, žensk ter brezposelnih oseb in oseb, ki iščejo prvo zaposlitev. Prednost bodo imele tudi dejavnosti, ki prinašajo nove storitve v kraje, kjer teh še ni, poslujejo skozi vse leto ali prispevajo k ponovni oživitvi zaprtih poslovnih prostorov. Finančna pomoč znaša 25.000 evrov, med upravičenimi naložbami so lahko nakup opreme, ureditev poslovnih prostorov, najemnine, strokovno svetovanje, digitalna orodja, promocija in druga vlaganja za zagon podjetja.

Pripravljata se tudi informativni srečanji: v sredo, 4. novembra, ob 17. uri na domačiji Bajta v Saležu in v ponedeljek, 9. novembra, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Doberdob. Besedilo razpisa, dokumentacija in informacije pa so na voljo tukaj.