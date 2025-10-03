Množično in tudi napeto

Popoldanski shod za Palestino, ki je bil množično obiskan, so na koncu delno skalile napetosti. Shod se je spremenil v (neprijavljen) sprevod, v katerem je bilo po nekaterih ocenah vsaj 1500 ljudi. Po mirnem shodu po mestnih ulicah je del udeležencev skušal vstopiti na tržaško železniško postajo. Policija jim je to preprečila, pri tem so uporabili pendreke, protestniki so se z brcami in pestmi spravili nad vrata pri stranskem vhodu v Miramarskem drevoredu in jih razbili.

Sprevod je nato mirno nadaljeval pot po mestnem nabrežju, okrog 21. ure so se protestniki razšli.