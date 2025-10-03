Petek, 03 oktober 2025
Iskanje

Množično in tudi napeto

Četrtkov shod po tržaških ulicah je pri železniški postaji spremljalo nasilje

Spletno uredništvo |
Trst |
2. okt. 2025 | 23:22
    Množično in tudi napeto
    Protestniki na tržaškem nabrežju (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Množično in tudi napeto
    Protestniki pred stranskim vhodom na železniško postajo (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Popoldanski shod za Palestino, ki je bil množično obiskan, so na koncu delno skalile napetosti. Shod se je spremenil v (neprijavljen) sprevod, v katerem je bilo po nekaterih ocenah vsaj 1500 ljudi. Po mirnem shodu po mestnih ulicah je del udeležencev skušal vstopiti na tržaško železniško postajo. Policija jim je to preprečila, pri tem so uporabili pendreke, protestniki so se z brcami in pestmi spravili nad vrata pri stranskem vhodu v Miramarskem drevoredu in jih razbili.

Sprevod je nato mirno nadaljeval pot po mestnem nabrežju, okrog 21. ure so se protestniki razšli.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: