Močnejše vodovodno omrežje za vzhodni Kras

Vzhodni Kras bo dobil obširnejše in močnejše vodovodno omrežje. Razlegalo se bo na šestkilometrskem pasu od Ulice Carnaro vse do Golega vrha, kar pomeni, da bo doseglo Bazovico, Gropado, Padriče, Trebče, Bane in Ferluge.

Tržaško podjetje AcegasApsAmga bo z deli začelo do konca julija, trajala pa bodo poldrugo leto. S to potezo bodo šestim vzhodnokraškim vasem omogočili boljšo oskrbo z vodo. Načrt, ki se vključuje v širši projekt ojačitve tržaškega vodovodnega omrežja, pa ne predvideva le zamenjave starih, dotrajanih cevi, ampak tudi vrsto drugih izboljšav. Sedanje cevi z dvestomilimetrskim premerom bodo nadomestili s tistimi s tristomilimetrskim premerom, saj te ustreznejše zadoščajo zahtevam območja, ki se demografsko širi.

Najprej bo na vrsti območje med dvižno postajo blizu Ulice Carnaro in starim cevovovodom, vzdolž tržaške obvoznice (državne ceste 202). Ta se tri kilometre vije med težko prehodnimi območji in zasebnimi zemljišči, kar ovira vzdrževalna dela. Novi cevovod bo v celoti tekel po javni površini.