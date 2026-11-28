V Ljudskem vrtu de Tommasini je bilo včeraj dopoldne slišati slovensko pesem. Učenke in učenci drugostopenjskih šol sv. Cirila in Metoda od Sv. Ivana in s Katinare, torej Večstopenjske šole Vladimirja Bartola, so se ob spremstvu profesorjev poklonili pesniku Srečku Kosovelu ob 100-letnici njegove smrti.

Postavljeni v tri zbore so prebirali pesmi v slovenskem in italijanskem jeziku ter jih zapeli pod vodstvom Mojce Milič. »Ob Kosovelovem letu smo si zamislili projekt, ki nam je posebno pri srcu,» je pred dogodkom povedal profesor Franc Biancuzzi. »Pesnik je umrl zelo mlad, pri 22 letih. Mladino vzgajamo z vrednotami, ki nam jih je zapustil. Predstavljamo se z združenim pevskim zborom z učenci iz obeh šol,» je dodal. Zbor je na harmoniko spremljal profesor Erik Kuret, nastopili pa so tudi štiri mladi harmonikarji iz razreda Maurizia Marchesicha.

Ni naključje, da sta se šoli zbrali ob Kosovelovem kipu v jesenskem času, saj so nastopajoči želeli ustvariti otožno vzdušje ob poklonu mlademu pesniku, je še zaupal Biancuzzi. »Želeli smo pokazati, kako mlada generacija danes doživlja pesnikovo besedo,» je v uvodu povedala profesorica Kristina Kovačič. Po kratkem življenjepisu so se recitacije prepletle s petjem in igranjem harmonikarskega kvarteta. Publika je prisluhnila poezijam Pesem, Balada, Pesem s Krasa in Preproste besede.