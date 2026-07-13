Iz jame Oslinke potegnili ogromno odpadkov

Pločevinke, plastiko, kupe kovinskih in bodečih žic ter tudi druge odpadke je skupina prostovoljcev tržaškega alpinističnega kluba CAT izvlekla iz petdeset metrov globokega brezna v jami Oslinki, ki se nahaja pri Jezeru na območju dolinske občine.

Zahtevno čistilno akcijo je preteklo soboto izvedlo 21 prostovoljcev tržaškega kluba, ki so se z vrvmi spustili petdeset metrov navpično v globino. Sanacija je potekala v najbolj onesnaženih predelih jame, kjer so prostovoljci našli nakopičene in delno že usedle odpadne snovi. Pri odnašanju vreč z odpadki iz globine so si pomagali s škripčevjem. Potem ko so izvlekli vreče iz jame, so odpadni material s samokolnicami odnesli do cestišča, kjer je prešel v roke komunalnega podjetja A&T2000.

Pri čistilni akciji so sodelovali tudi nekateri člani jamarskih skupin Talpe del Carso in Linder, na Občini Dolina so organizacijsko plat akcije spremljali z logističnega vidika in poskrbeli za potrebna dovoljenja.

Čistilne akcije, kakršna je bila sanacija Oslinke, kažejo na pomembno vlogo jamarskih skupin pri zaščiti jamskih okolij, so poudarili pri skupini CAT. Speleologija namreč ni zgolj raziskovanje, je tudi skrb za ohranjanje neprimerno izkoriščenih naravnih okolij.