Prepletala sta se opera in roman

Na Piccolo Opera Festivalu opera zveni vedno nekoliko »drugače«: zaradi same izbire redkega naslova, zaradi nenavadne lokacije ali priredbe. Minuli teden je legendarna Verdijeva Traviata srečala občinstvo v Vili Vipolže na križpotju opere in literature. Sempre libera (Vedno svobodna) je namreč predstava, ki združi najbolj znane prizore iz opere s poglavji romana Dama s kamelijami Alexandra Dumasa, po katerem je nastala skozi filter libretista Francesca Marie Piaveja.

Zamisel odpira seveda velik razvojni potencial tudi za naslednje izvedbe festivala, saj so številne opere nastale po literarni predlogi in kombinacija je očitno privabila širše občinstvo, saj je bila enkratna ponovitev premalo glede na številne zainteresirane, ki so napolnili dvorano.

Predstava, uprizorjena s podporo Zavoda za turizem in kulturo Brda, je vključila arije in duete v izvirni italijanščini v kontekst dramaturgije, ki je sledila romanu v slovenskem prevodu. Gledalci, ki najbolje poznajo roman, so ga doživeli s čustveno ojačeno nadgradnjo melodrame, ljubitelji opere pa so poslušali znane prizore v drugačnem vrstnem redu (po pripovedi romana, ki predvideva na primer zaključni flashback) in so mogoče odkrili, da je bil Dumas še bolj neprijazen do nesrečne Violette, ki v literarni različici umre sama, brez zaključne tolažbe zadnjega srečanja z Alfredom. Zato se priredba opere zaključi z utrinkom Amami Alfredo, ki naj bi spadal v drugo dejanje, medtem ko pogovor z Alfredovim očetom postane zaključna razlaga oziroma prepozno odkritje razloga, zakaj je Violetta nepričakovano zapustila svojega ljubljenega. Ostajajo na svojem mestu znamenita zdravica, duet zaljubljenega para in velik pevski prizor Violette (po katerem je priredba dobila naslov), kot tudi glavni ariji moških protagonistov.