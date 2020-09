Monumentalno delo o premalo poznanih avtoricah

Založba Mladika in Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm sta v Tržaškem knjižnem središču TS360 priredila predstavitev knjige tržaške literarne ustvarjalke Vilme Purič. Z avtorico in njeno sogovornico, profesorico in literarno zgodovinarko Ireno Novak Popov, se je pogovarjala urednica založbe Nadia Roncelli.

Monumentalno delo Tržaške sodobne pesnice, osnovano na znanstvenem pristopu, je nastalo na osnovi doktorske disertacije, ki jo je Vilma Purič zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Avtorica se je na več kot 300 straneh sprehodila skozi razvoj ženskega pesništva v Trstu in pesništva slovenskih pesnic v Italiji v drugi polovici 20. stoletja. V ospredje je postavila 27 pesnic, od katerih šest italijanskih, in jih umestila v časovni in prostorski okvir, obravnavi njihovih del in dojemanja pesniškega sveta pa dodala še vprašanja in probleme, vezane na tržaško literaturo, ter tako omogočila vzporejanje slovenske in italijanske literarne ustvarjalnosti v Trstu.

Vrednost in odličnost te obsežne monografije je pohvalila tudi Irena Novak Popov, ki je nastajanju dela sledila od vsega začetka kot mentorica. »Delo Tržaške sodobne pesnice je odlično strukturirano, saj pelje od splošnega k posameznemu, zelo kakovostna in z informacijami bogata pa sta tudi uvod in sklep. Vilmina knjiga je ena boljših doktorskih disertacij, ki so v zadnjih letih nastale na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. V njej je razviden bodisi avtoričin strahoten napor obvladati neizmerno količino gradiva bodisi njena izjemna organizacija in strokovnost. Moja osebna izkušnja mentorice je, da je za opazovanje literature treba biti zrela osebnost, in Vilma Purič ta pogoj zagotovo izpolnjuje. Še več, ima tudi izjemen posluh za poezijo, zato njeno knjigo bogatijo odlične interpretacije izbranih pesmi,« je izpostavila literarna zgodovinarka in izrazila željo, da bi knjiga dosegla tudi širši krog bralcev v osrednjeslovenskem prostoru, ki premalo pozna tržaško literarno ustvarjalnost.