Moral bi v zapor, našli so ga zaradi neplačane cestnine

Policija je pred nekaj dnevi, točneje 4. julija, aretirala državljana Srbije, ki je ga ustavila zaradi neplačane cestnine, na koncu pa ugotovila, da je zanj tožilstvo v Vicenzi izdalo nalog za pridržanje.

Policija je pri Moščenicah na avtocesti ustavila dva avtomobila, enega z italijansko in drugega s srbsko registrsko tablico. Italijanski avtomobil je vozil 50-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga oglobili zaradi neplačane cestnine. Drugi avtomobil pa je vozil 51-letni srbski državljan s stalnim prebivališčem v Srbiji, za katerega so ugotovili, da je tožilstvo v Vicenzi izdalo nalog za pridržanje. Moškega so zato odvedli v koronejski zapor, kjer mora prestati dve leti zaporne kazni in plačati globo v višini 400 evrov, ki jo je prejel ob koncu procesa. Ugotovili so tudi, da je vozil brez vozniškega dovoljenja, saj ni nikoli prestal izpita in so ga zato oglobili, vozilo pa zasegli.