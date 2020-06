Na Deželno upravno sodišče Lacija sta v ponedeljek pozno zvečer prispela dva priziva – prvega je kot zasebnik vložil Zeno D’Agostino, drugega pa Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana, ki ga je slednji doslej vodil. »Sedaj moramo samo počakati na določitev datuma obravnave,« je novinarjem ob robu včerajšnjega srečanja potrdil izredni komisar Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana in dosedanji generalni sekretar pristaniške uprave Mario Sommariva.

Ali ste ugotovili, kdo se skriva za to zgodbo?

Da sem komisar drži, vendar ne policijski ... Naši odvetniki so vložili prošnjo za dostop do dokumentov in preučujejo obstoječo dokumentacijo. Tema, okrog katere se bodo kresala pravna kopja, bo vprašanje, ali je predsednik imel ali ni imel moči za direktno upravljanje.

Ste pričakovali tako reakcijo po odločitvi protikorupcijskega organa ANAC?

Ne vem, kako bi odgovoril na to vprašanje. Po eni strani moram priznati, da sem pričakoval nekaj podobnega, ker mislim, da je Zeno D’Agostino – pravzaprav delo, ki ga je v teh letih opravil – globoko zaznamovalo dogajanje in tržaškemu pristanišču ter mestu povrnilo mednarodni ugled. Po drugi strani pa me je tolikšna in imenujmo jo »kakovostna« podpora povsem presenetila. Priča smo skupnosti, ki se je zbrala okrog lika, ki je postal nekakšen simbol. To je res nekaj lepega. Morda so težave na življenjski poti včasih koristne, saj nam pomagajo, da nekoliko bolje razumemo to, kar doživljamo. To je en tak primer.