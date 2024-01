Morje v Trstu po 25 letih spet prekril led

Osebje Miramarskega morskega rezervata je danes zjutraj na morju opazilo in fotografiralo slikovit in za nove generacije povsem nenavaden naravni pojav, ki pa starejše spominja na nekdanje čase, ko so bile zime še zime. Nad morsko gladino je namreč danes ponoči nad širšim območjem Tržaškega zaliva nastala tanjša skorja ledu, na kateri so se zjutraj odsevali sončni žarki. Zanimivo, da je do podobnega pojava, tedaj v širšem obsegu, prišlo pred natanko 25 leti, in sicer 25. januarja 1999, ko so bili tudi vremenski pogoji podobni zdajšnjim in se je pisalo o pravi senzaciji, ker so bile namerjene temperature več stopinj Celzija nad ničlo. Vremenske razmere so tokrat podobne. Nad nami se že dalj časa, kot tudi takrat, zadržuje soliden anticiklon z za ta čas zelo toplim višinskim zrakom. Radiosonda iz Rivolta je danes opolnoči namerila ničto izotermo na višini nič manj kot 2936 metrov. Ozračje je zaradi tega zelo stanovitno in nastaja izrazit temperaturni obrat, pri čemer so temperature tik tal tudi za več stopinj Celzija nižje kot na višini kakšnega metra. Tudi sinoči so bile v Trstu nad morjem na pomolu Bandiera temperature nad lediščem, meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je namerila najnižjo nočno temperaturo +3,4 stopinje Celzija, in sicer danes zjutraj ob 8.00. Zaradi izrazite stanovitnosti in odsotnosti omembe vrednih vetrov je sicer možno, da so bile temperature drugod v Tržaškem zalivu lahko rahlo različne, predvsem pa je nadvse verjetno, da so bile temperature v najnižjih prizemnih slojih zaradi izrazite stanovitnosti ozračja več stopinj Celzija nižje kot na višini okrog dveh metrov, na kateri so postavljeni uradni termometri. Poleg tega je zelo verjetno odigravala zelo pomembno vlogo tanjša meglena plast, ki se je že več dni vseskozi ali skoraj vseskozi zadrževala nad morjem in ustavljala sončne žarke, pri čemer je bržkone tudi povečala koncentracijo sladke vode v zgornji, le kakšen milimeter debeli, morski plasti. Temu je treba dodati, da je bilo v zadnjem obdobju morje tudi povsem umirjeno in ni bilo omembe vrednega valovanja.

Podobni pojavi so bili nekoč v Trstu občutno pogostejši, saj je v preteklosti morje ob hudih zimah večkrat poledenelo. Tokrat je šlo predvsem za izraz izrazitega temperaturnega obrata in velike vremenske stanovitnosti, ki sta, kljub visokim dnevnim temperaturam in občasno že skoraj pomladnim razmeram, vseeno pričarala kanček nekdanjega vzdušja.