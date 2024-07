Morska povezava s Starim pristaniščem in Čedazom

Tržaška obala ima od včeraj novo sezonsko ladijsko linijo. Ta bo do konca septembra povezovala tržaško nabrežje s Starim pristaniščem in kopališčem Topolini (pri Čedazu). Zadnja postaja linije, ki se imenuje Miramar, je Grljan. Novost je tudi ta, da bo ladja s kapaciteto 150 potnikov, ob popoldanskih urah na relaciji Trst - Grljan vozila direktno, brez postankov na dveh novih postajah. V obratno smer pa so predvideni postanki na novih postajah. Dnevno je sicer predvidenih pet voženj, te so namenjene zlasti tistim, ki hodijo v Barkovlje na plažo.

To je včeraj na srečanju z novinarji povedal predsednik tržaškega mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer, ki je že večkrat dejal, da vidi v okrepljenih pomorskih povezavah prihodnost tržaške mobilnosti v smeri proti Barkovljam, saj je na avtobusih vedno gneča, zaradi gostega prometa v poletnih mesecih pa ti pogosto stojijo v polžji koloni. Marzi je tudi spomnil, da so novo storitev lahko uvedli, ker so dobili sredstva iz deželne blagajne. Pobudo za novo linijo je namreč na začetku tega leta dal deželni svetnik Bratov Italije Claudio Giacomelli, ki se mu je predsednik včeraj osebno zahvalil. Novinarske konference se je sicer udeležil tudi Giacomelli, ki je spomnil, da je bil prvi podpisnik amandmaja k deželnemu proračunu, s katerim so zaprosili za sredstva za financiranje eksperimentalne pomorske linije. Deželni svetnik je ocenil, da bo novo linija za zagon potrebovala nekaj časa, a je prepričan, da se bo prijela, saj predstavlja dobro alternativo klasični mobilnosti. Ob tem je še dejal, da so objavili javni razpis za podeljevanje koncesije za opravljanje pomorske storitve, na katerem je največ točk zbralo podjetje Delfino Verde Silvana Perica, ki že upravlja druge pomorske storitve v Tržaškem zalivu.