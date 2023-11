Morski park bo v celoti virtualen

Nautaverso. Tako se bo imenoval nov Morski park 5.0, ime si je zamislil grafični biro Sintesi, ki ga nameravajo do leta 2027 odpreti na območju Porto Lido. Tam so pretekli četrtek začeli rušiti dotrajane objekte, v katerih je nekoč delovala ladjedelnica Cartubi, danes pa je Trgovinska zbornica, glavni promotor projekta za postavitev živalskega vrta, v katerem bodo kraljevale morske živali, razkrila še zadnje podrobnosti sanj, ki so stare že celih 19 let. Toliko let predsednik zbornice Antonio Paoletti govori o postavitvi Morskega parka.

In kdor čaka, dočaka, pravi pregovor. Paoletti je zato projekt predstavil v velikem slogu. V kongresnem centru pred 1200 glavo množico, med katero so bili dijaki različnih višjih šol, univerzitetni študenti in predstavniki lokalnih oblasti, so različni gostje iz akademskega, okoljevarstvenega in političnega sveta povedali, kaj si mislijo o načrtu, ki mu, tako Paoletti, trenutno ni para na svetu. V Trstu bo, če bo šlo vse po načrtih, v roku treh let in pol zrasel morski park prihodnosti. V njem se bodo obiskovalci lahko sprehajali med kiti, delfini, morskimi psi, ribami. Vse te živali bodo lahko tudi pobožali. A ko bodo obiskovalci parka to storili, bodo živali dobesedno šle skozi njih.

Živali bodo hologrami

Vse živali, ki jih bo videti v tem morskem parku, bodo namreč hologrami - s pomočjo laserske svetlobe ustvarjene tridimenzionalne gibajoče se slike. Vse skupaj bo spominjalo na znanstveno fantastične filme. Ljubitelji serije Zvezdne sebe se verjetno spomnijo holokrova (Holodeck v angleščini), prostora v vesoljskih ladjah, kamor je posadka vesoljske ladje Enterpreise hodila na razvedrilo in doživljala avanture v virtualnem 3D-svetu, ki ga je ustvaril računalnik. Nekaj zelo podobnega bodo zdaj ustvarili v Trstu, je bilo slišati na današnji predstavitvi, ki jo je povezovala novinarka priljubljene oddaje Linea Blu Donatella Bianchi. Na oder je povabila celo vrsto gostov, med drugim tudi nemškega arhitekta Andreasa Kiparja, ki je govoril o konceptu naravi prijaznih mest.