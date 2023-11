Morski park z digitalnimi živalskimi podobami

Pred tremi leti je predsednik Trgovinske zbornice v velikem slogu predstavil projekt za ureditev Morskega parka. »Tokrat gre zares. Po 15-tih letih načrtovanj in govoric zdaj lahko končno predstavimo projekt, ki bo zrasel na zapuščenem območju Porto Lido. Gre za zgodovinski dogodek,« je ob tisti priložnosti dejal Paoletti, ki je napovedal, da bo park zaživel leta 2024.

Od napovedanega se ni uresničilo nič. Zasebni investitorji projekta, ki naj bi bil vreden več kot 40 milijonov evrov (nekaj manj kot polovico denarja naj bi prišlo iz javne blagajne, dobro polovico naj bi prispevali zasebniki), so se med pandemijo umaknili. Ker je ta turizem pahnila v največjo krizo doslej, si nihče ni upal tvegati, da bi denar vložil v projekt, ki bi na dolgi rok predstavljal turistično atrakcijo.

A vztrajni Antonio Paoletti ni vrgel puške v koruzo. V ponedeljek, 20. novembra, točno tri leta po predstavitvi prvega načrta za Morski park, v katerem bi vlogo protagonista imele morske živali, bodo predstavili nov projekt, v katerem bodo namesto živali kraljevale digitalne podobe. V Trgovinski zbornici napovedujejo izkustveno digitalno doživetje, ki mu v Italiji ni para.

Še pred tem dogodkom pa bodo ta četrtek v družbi predstavnikov medijev in predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, župana Roberta Dipiazze, generalnega sekretarja pristaniške uprave Vittoria Torbianellija in predsednika Trgovinske zbornice Antonia Paolettija začeli rušiti dotrajane objekte na območju Porto Lido ob pomolu Bandiera. Rušenje naj bi pomenilo začetek uresničevanja projekta, ki ima dolgo brado, saj se o njem govori skoraj 20 let.

